Главное за 25 июня Трагедия на Лиепайском шоссе, блокировка TVNET в России и жара до +32 градусов

Вот и подходит к концу первый рабочий день на этой неделе. Особенно радует то, что это вторник, а не понедельник, как обычно! День выдался богатым на события, поэтому, чтобы вы ничего не пропустили, в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за 25 июня.
Новости Латвии:
Многие жители Латвии покупали себе подержанный автомобиль у посредников на автоплацах или в Интернете. Кто-то удачно, а для других новая покупка превратилась в ежедневный кошмар.
TVNET+ поговорил с торговцем подержанными автомобилями из Германии и выяснил, как они попадают в Латвию, бывают ли среди них "утопленники" и как часто у машин "скручен пробег".
МИД России объявил, что ограничит в РФ вещание и доступ к сайтам 81 СМИ Евросоюза в ответ на решение ЕС о запрете трех российских СМИ, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИД. В списке заблокированных - и портал TVNET.
Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Блиденской волости Салдусского края, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева.
Наступившая рабочая неделя в Латвии будет солнечной и жаркой, а в выходные дни возможны кратковременные дожди и понижение температуры воздуха, прогнозируют синоптики.
После публикации в Facebook приюта для животных VMF о собаке, украденной под покровом ночи, некая женщина узнала животное на улице города, когда оно шло с неким человеком. На вопрос о происхождении четвероногого человек ответил, что собака заблудилась и пошла за ним. Женщина вызвала специалиста по отлову животных, и собаку вернули обратно в ее временный единственный дом - приют, говорится в группе для друзей животных в Facebook.
Спасателям удалось локализовать пожар повышенной опасности, вспыхнувший сегодня утром в нежилом здании в Риге, в Агенскалнсе, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник, 24 июня, в Янов день, в автомобиле Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) родился мальчик, сообщила представитель службы Арита Фреймане.
Чемпион НБА Кристап Порзиньгис из-за травмы этим летом не сможет помочь сборной Латвии по баскетболу, сообщил во вторник Латвийский баскетбольный союз (LBS).
С прошлой пятницы, 21 июня, до утра вторника в Латвии зарегистрировано 384 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека, а 59 человек пострадали, сообщили в Государственной полиции.
Читатель портала TVNET прислал видео, на котором видно, как два водителя пытаются выяснить отношения прямо на дороге.
Скандальный экс-политик Алдис Гобземс, покинувший партию "Каждому и каждой" на следующий день после выборов в 14-й Сейм и заявивший, что уходит из политики, решил вернуться. И не только в политику, но и на родину, пишет на этой неделе издание Privātā Dzīve.
Рижский бальзам - один из самых популярных латвийских алкогольных напитков, знаменит он в том числе и своими необычными бутылками. Однако есть проблема - сдать пустую тару нельзя никуда, кроме того, ее нельзя и выбрасывать в контейнер для стекла, так как бутылка сделана из глины, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
За рубежом:
Крупнейшее празднование Лиго за пределами Латвии в 11-й раз прошло в "Страумени" (Straumēni) в Великобритании, сообщает lsm.lv.
Хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в 7-м матче финальной серии плей-офф НХЛ и стали обладателями Кубка Стэнли.
Греки работают больше, чем кто-либо другой в Европейском союзе, но теперь многих сотрудников частного сектора в Греции с 1 июля ждет шестидневная и 48-часовая рабочая неделя.
В публикации Международной федерации хоккея на льду (IIHF) о триумфе "Флорида Пантерз" в розыгрыше Кубка Стэнли не были упомянуты достижения российских хоккеистов.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник, 24 июня был освобожден из тюрьмы и покинул Великобританию после заключения соглашения с властями США, которое положило конец его многолетним юридическим драмам.
По словам члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Исабел Шнабель, угроза новых всплесков инфляции означает, что ЕЦБ должен сохранять гибкость в отношении процентных ставок, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Bloomberg.
В ночь на 23 июня водитель автомобиля Toyota Hilux, который направлялся из Тарту в сторону Таллинна, недалеко от Пыльтсамаа заметил, что на дорогу выбежал лисенок, пишет Rus.postimees.ee.
По данным американского Института изучения войны (ISW), жертвы среди гражданского населения в Крыму в воскресенье, 23 июня, были вызваны работой российских систем ПВО, а не украинскими ракетами.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и нынешнего начальника Генерального штаба армии Валерия Герасимова, сообщает русскоязычная версия BBC.
Переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной официально стартовали во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первым этапом стала межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла украинская делегация из 13 человек, ее возглавляет вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.
Интересное чтиво:
Прошло 30 лет с тех пор, как советские войска покинули Латвию, но никто точно не знает, что находится под зданием бывшего пионерского лагеря на улице Индрану в Огре. Известно лишь, что в подвале социального дома на глубине менее 10 метров находится бункер - стратегическое убежище советских времен на случай ядерной войны для руководства Всесоюзной железной дороги. "Все планы - в архивах в Москве", - объясняют в муниципалитете. Между тем жители Огре говорят, что под землей между собой соединены несколько бункеров.
TVNET+ продолжает исследовать сербский проект инвестора в Андрейсалу, предпринимателя из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамеда Али Алаббара. В этой стране проект инвестора из ОАЭ продвинулся куда дальше, чем в других странах Европы. Однако он также и объят самыми большими скандалами.
В Латвии с 23 на 24 июня отметили праздник Лиго. По всей стране плели венки, разжигали костры, готовили всевозможные вкусности. Узнайте, как знаменитости провели эти длинные выходные!
Нападающий сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма, готовящийся к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже, находится явно в лучшей ситуации, чем год назад, когда он был в составе сборной перед финальным турниром чемпионата мира, признался сам спортсмен в интервью.
В начале года латвийский певец Дзинтарс Чича заявил, что принял решение вернуться с семьей в Латвию, однако после концертного тура он перестал появляться на летних концертах и фестивалях шлягеров. Музыкант рассказал, куда он пропал.
Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз решил предложить руку и сердце своей девушке прямо в октагоне после поединка, но получил отказ. Видео инцидента, ставшее вирусным, опубликовано на канале Happy Punch.
В возрасте 49 лет скончался американский музыкант, вокалист группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!