Главное за 25 июня Трагедия на Лиепайском шоссе, блокировка TVNET в России и жара до +32 градусов

Переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной официально стартовали во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первым этапом стала межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла украинская делегация из 13 человек, ее возглавляет вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

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