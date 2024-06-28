"Байден спекся". По итогам дебатов с Трампом демократов призывают подумать о новом кандидате в президенты

Трамп всего на три года моложе, ему 78 лет, и он, в свою очередь, склонен пускаться в долгие, порой бессвязные, а порой и гневные рассуждения о своем величии и ничтожестве его оппонентов. Демократы любят повторять, что такой неуравновешенный человек не может быть президентом США, и на прошлых выборах с этим мнением согласились большинство избирателей.

Тогда Байден запомнился избирателям как дисциплинированный и красноречивый ветеран американской политики.

Но в этот раз он говорил тихим и слабым голосом, и уже в первые 15 минут дебатов, отвечая на вопрос, как будто «завис» на несколько секунд, пытаясь вспомнить, что хотел сказать.

Трамп же, наоборот, не стал вести постоянные перепалки с оппонентом и ведущими, отвечал лаконично и не лез в карман за словом.

Этому способствовали и новые правила дебатов, предложенные их организатором, телекомпанией CNN: кандидаты отвечали ведущим строго по порядку, и когда говорил один, у другого автоматически отключался микрофон, исключая возможность перебивать и говорить одновременно с оппонентом.

Но это не значит, что обошлось без переходов на личности. За почти четыре года, прошедшие с предыдущих дебатов, жизнь потрепала обоих кандидатов, и они хотели напомнить об этом друг другу и телезрителям.