Латвийский банк оспорил в суде решение о компенсациях ипотечным заемщикам

Конституционный суд по заявлению SEB Banka возбудил дело и оценит, соответствует ли Конституции введенная в прошлом году в Латвии плата за поддержку ипотечных заемщиков, сообщило агентство LETA.
SEB Banka просит, чтобы Конституционный суд оценил соответствие поправок к Закону о защите прав потребителей с положениями статей Конституции.
Они предусматривают, что Латвия является независимой демократической республикой и что каждый имеет право на собственность, собственность не может использоваться вопреки общественным интересам, а права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.
Как поясняет Конституционный суд, из заявления и приложенных к нему документов следует, что банк в соответствии с оспариваемыми нормами обязан уплатить пошлину для защиты заемщиков и рассчитать соответствующую компенсацию процентов по кредиту, подлежащую выплате ипотечному заемщику.
С точки зрения банка, обязанность по уплате пошлины, а также другие обязательства, связанные с ней, в результате чего необходимо выделить дополнительные трудовые и IT-ресурсы. Банк также несет ответственность за правильность расчета компенсации, что нарушает положения 105-й статьи Конституции о праве на собственность.
Конституционный суд призывает Сейм до 28 августа представить ответное письмо суду с изложением фактических обстоятельств дела и юридического обоснования. Срок подготовки - до 28 ноября. Суд примет решение о виде и дате рассмотрения дела после его подготовки.
Представители SEB Banka заявили, что, по мнению банка, оспариваемые поправки можно охарактеризовать как очень поспешное решение без четкой цели, которое было создано без серьезной, основанной на данных оценки и участия отрасли. Они создают опасное воздействие на надежность деловой среды Латвии, инвестиционный климат и долгосрочный рост страны, делая уязвимой любую отрасль.
В SEB Banka подчеркивают, что данное судебное разбирательство никак не повлияет на получателей помощи - помощь не придется возвращать, а последующие выплаты компенсаций также пройдут по плану.
Банк заявил, что его цель, - это отстоять принципы и право на предсказуемую деловую среду.
Ранее сообщалось, что Сейм принял поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.
Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".
Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).
При этом процентная компенсация по кредитам не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения кредита.
Компенсацию процентов по кредиту получат получатели ипотечного кредита, чей кредитный договор заключен до 31 октября 2023 года и чей остаток по ипотечному кредиту не превысит 250 000 евро.
Кредитные учреждения, которые будут обязаны платить пошлину, будут платить ее по выданным потребителям (физическим лицам - получателям кредитов) кредитам, возврат которых обеспечен ипотекой находящейся в Латвии недвижимости, или по ипотечным кредитам.
Администрировать пошлину будет Служба государственных доходов (VID), которой кредитные учреждения предоставят требуемую законом информацию. Кредитные учреждения также должны будут сообщить VID номер платежного счета получателя ипотечного кредита, на который VID будет производить выплату компенсации процентов по кредитам.
Пошлину будут платить зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и общества капитала, а также филиалы кредитных учреждений и обществ капитала других государств, получившие лицензию соответствующего вида на оказание услуги потребительского кредитования.
Кредитные организации должны будут платить пошлину за каждый квартал календарного года в размере 0,5% от общей суммы остатков выданных плательщиком пошлины ипотечных кредитов на 31 октября 2023 года. Пошлина на защиту получателей ипотечного кредита не будет начисляться и выплачиваться по тем ипотечным кредитам, которые выданы с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения ипотечного кредита.
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