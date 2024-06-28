Латвийский банк оспорил в суде решение о компенсациях ипотечным заемщикам

Представители SEB Banka заявили, что, по мнению банка, оспариваемые поправки можно охарактеризовать как очень поспешное решение без четкой цели, которое было создано без серьезной, основанной на данных оценки и участия отрасли. Они создают опасное воздействие на надежность деловой среды Латвии, инвестиционный климат и долгосрочный рост страны, делая уязвимой любую отрасль.

В SEB Banka подчеркивают, что данное судебное разбирательство никак не повлияет на получателей помощи - помощь не придется возвращать, а последующие выплаты компенсаций также пройдут по плану.

Банк заявил, что его цель, - это отстоять принципы и право на предсказуемую деловую среду.

Ранее сообщалось, что Сейм принял поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.

Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".

Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).