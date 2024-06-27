Внимание! В пятницу потеплеет до +33 градусов

Только местами на побережье максимальная температура воздуха не достигнет +30 градусов, прогнозируют синоптики.

Национальный рекорд жары для 28 июня побит не будет, так как в 1973 году в Мерсрагсе в этот день было зафиксировано +34,6 градуса. Два года назад в Латвии также было +33 градуса.

Ветер будет дуть с юга, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.

Галерея: Люди на пляже Вецаки

В пятницу ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Местами, в основном в Курземе, вечером возможны кратковременные дожди и грозы.

В Риге солнце прогреет воздух до +32...+33 градусов, осадков не ожидается.

Температура воды в реках и озерах сегодня утром в основном +19...+24 градуса, в море +16...+21 градус, но на Видземском побережье вода местами стала холоднее, в том числе в Салацгриве, где температура воды опустилась ниже +14 градусов.

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