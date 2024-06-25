Видео Украинцы уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области РФ

В результате операции украинской разведки в Ольховатском районе Воронежской области России пострадал склад боеприпасов, сообщило в понедельник в Telegram Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
"Ночью в зонах обстрела, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, начался пожар с детонацией, который продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, взрывы, судя по всему, будут продолжаться еще долгое время", - заявили в ГУР.
Explosions in Russia - reconnaissance men hit the enemy's ammunition depot - GUR— Cuntasorus Flex🇺🇦🇺🇸 #muga NAFO (@warrior_na92602) June 25, 2024
June 25, 2024,field ammunition depot of the army of russia was destroyed in the Olkhovatskyi district of Voronezh region in the russian federation.
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Операция была проведена солдатами из отдела активных операций ГУР, говорится в заявлении.
Спецслужба также опубликовала видео, на котором запечатлены последствия удара по складу противника.
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