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Видео Украинцы уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области РФ

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/@yarotrof/"X"

В результате операции украинской разведки в Ольховатском районе Воронежской области России пострадал склад боеприпасов, сообщило в понедельник в Telegram Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Ночью в зонах обстрела, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, начался пожар с детонацией, который продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, взрывы, судя по всему, будут продолжаться еще долгое время", - заявили в ГУР.

Операция была проведена солдатами из отдела активных операций ГУР, говорится в заявлении.

Спецслужба также опубликовала видео, на котором запечатлены последствия удара по складу противника.

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