Видео Украинцы уничтожили склад боеприпасов в Воронежской области РФ

"Ночью в зонах обстрела, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, начался пожар с детонацией, который продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, взрывы, судя по всему, будут продолжаться еще долгое время", - заявили в ГУР.