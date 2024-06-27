Декларация: чем владеет и сколько получает глава Latvenergo

В прошлом году Чаксте также продал недвижимость за 325 000 евро и получил 7627 евро от своей предпринимательской и коммерческой деятельности, в том числе 6600 евро от Евгения Малихина, 622 евро от SIA Vāverlauki и 404 евро от ZS Jurbrenči. В прошлом году Мартиньш Чаксте получил 7463 евро в виде процентов от SE Capitalia и 1200 евро в виде пособий.

В качестве прочих доходов в декларации указаны доходы от Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в размере 4000 евро, а также от Рижского технического университета - в размере 652 евро.

По состоянию на конец 2023 года Чаксте накопил 11 491 евро в Swedbank atklātajā pensiju fondā ("Открытом пенсионном фонде Swedbank"), 7 686 евро в Swedbank и 2 632 евро в Pirmajā slēgtajā pensiju fondā ("Первом закрытом пенсионном фонде"). Он также накопил 20 000 евро наличными.

С другой стороны, кредиты, выданные Чаксте, на конец 2023 года составили в общей сложности 44 160 евро.

При этом на конец 2023 года у председателя правления Latvenergo были долги в размере 196 813 евро.

В конце прошлого года Чаксте владел квартирой в Риге, домом в Сигулдском крае, а также недвижимостью в Сигулдском крае. Также Чаксте в конце прошлого года снял квартиру в Риге.

Из информации, представленной в декларации, следует, что в прошлом году Чаксте купил квартиру стоимостью 463 000 евро. В то же время в прошлом году Чаксте выдал ипотечный кредит на сумму 200 000 евро.

В декларации также указано, что на конец 2023 года Чаксте владел 136 985 акциями SIA Pure Chocolate общей номинальной стоимостью 136 985 евро, а также 2 800 акциями SIA MCMC общей номинальной стоимостью 2 800 евро.

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