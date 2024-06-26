Глава комиссии Сейма высказался о том, будет ли повышен PVN

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" Рейрс заявил, что в настоящее время работа по повышению PVN не ведется.

Он пояснил, что есть и другие способы увеличения доходов бюджета. Например, сократить некоторые расходы.

"PVN повышаться не будет. Повышение PVN - это самый ленивый поступок политиков. Тогда больше ничего делать не надо - не надо думать, просто прибавьте 1% - и получите 150 миллионов", - сказал Рейрс.

Он также подчеркнул, что PVN - это регрессивный налог, который напрямую затрагивает малообеспеченные слои населения, поэтому необходимо найти другие способы повышения доходов.

В то же время Рейрс отметил, что изменения в налоговой политике будут, но голосов в Сейме для повышения PVN не хватит.

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