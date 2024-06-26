Популярная европейская авиакомпания начнет взимать дополнительную плату с клиентов

Немецкая группа авиакомпаний, которой помимо Lufthansa Airlines принадлежат Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и SWISS, сегодня неожиданно объявила о том, что дополнительная плата в размере от 1 до 72 евро будет применяться ко всем билетам, забронированным с 26 июня 2024 года на вылеты с 1 января 2025 года из всех 27 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.