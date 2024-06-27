Fazer закрывает пекарню в Каунасе и переносит производство в Огре

Еще в апреле компания сообщила, что рассматривает возможность объединения хлебозаводов стран Балтии в одно подразделение, которое будет работать в латвийском городе Огре.

Анне Мере, генеральный директор Fazer Bakery Baltics, рассказала, что компания приняла решение объединить все производство в одну современную пекарню в Огре.

"На это влияет тот факт, что потребление фасованной хлебной продукции в странах Балтии снижается уже несколько лет подряд, а рынок хлебобулочных изделий в странах Балтии за последний год сократился на 2%. Потребители стали более чувствительны к ценам, а рынок все больше зависит от спецпредложений, что приводит к обострению ценовой конкуренции и снижению маржи", - сказала Мере в комментарии BNS.

По ее словам, сейчас в Огре строится новый склад и погрузочная площадка, а осенью начнется процесс переноса, консолидирующего производство в одном месте.

В Fazer Bakery Baltics уверяют, что компания поддерживает уволенных сотрудников и помогает им найти новую работу.

По данным Реестрового центра, в прошлом году Fazer заработала 944,8 тыс. евро чистой прибыли - в 2,2 раза больше, чем в 2022 году (426,9 тыс. евро) и получила 23,7 млн ​​евро доходов - на 10% больше (21,5 млн евро).

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