Обобщены альтернативные варианты соединения Риги с магистралью Rail Baltica

Министерство отмечает, что правительство поддерживает концепцию интеграции Rail Baltica в общее железнодорожное хозяйство Латвии. В сотрудничестве с LDz разработано упрощенное техническое решение для соединения двух международных станций в Риге, что значительно сокращает расходы на строительство первой очереди трассы до 2030 года.

Хотя обеспечение полноценного грузового потока через Ригу значительно увеличит общую стоимость проекта и продлит срок его реализации в Латвии, сделано заключение, что при существующих решениях транспортировка грузов через Ригу возможна при снижении пропускной способности примерно до 35% от номинальной. Такая пропускная способность технически осуществима без значительной перепланировки территории и расширения масштабов строительства инженерных сооружений.

Также министерство пришло к выводу, что для ускорения строительства Rail Baltica через Эстонию, Латвию и Литву до границы с Польшей необходимо продолжить работы по проекту в рамках имеющегося финансирования, исходя из следующих предположений о масштабах проекта: насыпь для двух путей и один рельсовый путь от границы Эстонии до Вангажи и от границы Литвы до Иецавы, насыпь для двух путей и два пути от Иецавы до Мисы, от Мисы до Рижского аэропорта, насыпь для двух путей и один рельсовый путь от Мисы до Вангажи (окружной путь для перевозки грузов).