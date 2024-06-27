Обобщены альтернативные варианты соединения Риги с магистралью Rail Baltica

Министерство сообщения в сотрудничестве с совместным предприятием стран Балтии AS RB Rail и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающим за реализацию проекта Rail Baltica в Латвии, рассмотрело предлагаемые на данный момент варианты полноценного соединения Риги с железнодорожной магистралью Rail Baltica как с юга, так и с севера, включая обеспечение транспортировки грузов через Ригу, сообщили агентству LETA в транспортном ведомстве.
Предложения поданы в Кабинет министров для принятия решения о масштабах реализации первой очереди проекта Rail Baltica до 2030 года.
Согласно анализу затрат и выгод проекта, проведенному RB Rail, наибольший пассажиропоток на железнодорожной линии Rail Baltica ожидается между центром Риги и Рижским аэропортом, поэтому рекомендуется сделать приоритетным строительство основной трассы от литовской границы до Мисы, от эстонской границы до Упеслеяс и интеграцию в проект Риги.
Также рекомендуется продолжить работу по детальному изучению технических решений, включая частичное обеспечение движения грузов на участках Упеслеяс - Рижский центральный вокзал и Рижский центральный вокзал - Рижский аэропорт.
Минсообщения отмечает, что в 2014-2016 гг. в Латвии были проведены первоначальное техническое исследование и оценка воздействия на окружающую среду для определения маршрута магистрали Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры. На основании этого в 2016 году распоряжением Кабинета министров было определено размещение трассы на территории Латвии, которое не предусматривает полноценных грузовых перевозок через Ригу.
Предыдущие технические решения предусматривали развитие транспортировки грузов через Саласпилс. Однако, по мнению Минсообщения, это решение можно значительно улучшить в сотрудничестве с VAS Latvijas dzelzceļš (LDz).
Министерство отмечает, что правительство поддерживает концепцию интеграции Rail Baltica в общее железнодорожное хозяйство Латвии. В сотрудничестве с LDz разработано упрощенное техническое решение для соединения двух международных станций в Риге, что значительно сокращает расходы на строительство первой очереди трассы до 2030 года.
Хотя обеспечение полноценного грузового потока через Ригу значительно увеличит общую стоимость проекта и продлит срок его реализации в Латвии, сделано заключение, что при существующих решениях транспортировка грузов через Ригу возможна при снижении пропускной способности примерно до 35% от номинальной. Такая пропускная способность технически осуществима без значительной перепланировки территории и расширения масштабов строительства инженерных сооружений.
Также министерство пришло к выводу, что для ускорения строительства Rail Baltica через Эстонию, Латвию и Литву до границы с Польшей необходимо продолжить работы по проекту в рамках имеющегося финансирования, исходя из следующих предположений о масштабах проекта: насыпь для двух путей и один рельсовый путь от границы Эстонии до Вангажи и от границы Литвы до Иецавы, насыпь для двух путей и два пути от Иецавы до Мисы, от Мисы до Рижского аэропорта, насыпь для двух путей и один рельсовый путь от Мисы до Вангажи (окружной путь для перевозки грузов).
Также Минсообщения призывает правительство поддержать соединение трассы Rail Baltica с Рижским портом, чтобы способствовать развитию экономического коридора. Ранее в проекте соединение с портом предусмотрено не было.
Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
Генеральная прокуратура 3 июня начала проверку действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Balticа, которые без согласования взяли обязательства перед государственным бюджетом, заключая договоры о строительных работах в рамках проекта.
В свою очередь, Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта.
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