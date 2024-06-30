Начат сбор подписей за упрощение перерасчета пенсий для работающих пенсионеров

В качестве представителя инициативы указан Вилис Каупудж. Он хочет улучшить и упростить перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Сейчас, чтобы получить перерасчет пенсии, работающему пенсионеру самому приходится подавать заявление в Государственную службу социального страхования.

Каупужсу необходимость такого заявления непонятна. "У государства прекрасно получается собирать налоги без каких-либо заявлений. Почему же работающим пенсионерам для перерасчета пенсий нужно что-то куда-то подавать?" - риторически вопрошает Каупужс.

Он предлагает, чтобы работающим пенсионерам пересчитывали пенсию без заявления, чтобы пенсию по возрасту пересчитывали раз в год в день назначения пенсии, чтобы пенсионера информировали об изменении пенсии после перерасчета, чтобы пенсионер мог отказаться от перерасчета пенсии и подать заявление о возобновлении перерасчета пенсии, если он ранее отказался от него.

По мнению автора идеи, так будет проще и удобнее проводить перерасчет пенсии по возрасту.

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