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Полиция ищет Стефанию: последний раз ее видели на заправке в Саласпилсе

rus.tvnet.lv
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Пропавшая девушка
Пропавшая девушка Фото: Stefānija Else.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают Стефанию, которую в последний раз видели на автозаправочной станции в Саласпилсе в ночь на 30 июня и которая отправилась в место отдыха AKO.

Приметы: синие джинсы, сандалии на белой подошве. Возможно, девушка употребляла алкоголь.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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