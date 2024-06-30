Полиция ищет Стефанию: последний раз ее видели на заправке в Саласпилсе

Сотрудники Государственной полиции разыскивают Стефанию, которую в последний раз видели на автозаправочной станции в Саласпилсе в ночь на 30 июня и которая отправилась в место отдыха AKO.
Приметы: синие джинсы, сандалии на белой подошве. Возможно, девушка употребляла алкоголь.
Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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