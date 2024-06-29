Россияне обстреляли Запорожскую область: погибли семь человек

В результате атаки пострадали один из критических объектов инфраструктуры, магазин и жилые дома, пишет "Украинская правда".

Как уже сообщалось, на этой неделе в результате обстрела и пожара была была уничтожена станция внешнего радиационного контроля на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Подчеркивается, что это еще больше снизило возможность обнаружить и измерить любую радиоактивную утечку в случае аварии.

Разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к юго-западу от АЭС.

"С начала 2022 года несколько станций радиационного контроля в 30-километровой зоне вокруг АЭС в разное время выходили из строя из-за повреждений, вызванных конфликтом. Четыре станции, или более четверти из 14 станций, существовавших до конфликта, в настоящее время недоступны", - говорится в докладе МАГАТЭ.

В нем также отмечается, что последний инцидент произошел через несколько дней после того, как в результате 16-часового отключения электроэнергии были временно остановлены некоторые станции радиологического экологического мониторинга в городе Энергодар.

"Работа установок дистанционного радиационного контроля является важной частью обеспечения ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для непрерывного контроля уровня радиации и, в случае аварии, для быстрой оценки текущих и потенциальных радиологических последствий и необходимых защитных мер", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная АЭС в Европе.

В начале полномасштабного вторжения в Украину ее оккупировали российские войска. С 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС постоянно находятся эксперты МАГАТЭ, которые контролируют безопасность электростанции.

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