В Нью-Йорке застрелили 13-летнего подростка из-за муляжа пистолета

Начальник полиции Ютики Марк Уильямс сообщил, что инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июня, когда полиция остановила двух подростков.

Один из них попытался убегать и направил на сотрудников какой-то предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Уильямс подтвердил, что между одним из полицейских и подростком завязалась борьба, и тогда полицейский выстрелил один раз, попав молодому человеку в грудь.

Сотрудники полиции оказали подростку немедленную медицинскую помощь, его доставили в больницу, где он скончался.

Он сообщил, что на месте происшествия была обнаружена копия оружия Glock 17 Gen 5 со съемным магазином, имевшая надписи, маркировку и серийные номера, соответствующие оригиналу.

Фото: AP/Scanpix

Двое 13-летних подростков были задержаны в связи с расследованием вооруженного ограбления, поскольку они соответствовали описанию подозреваемых. Один из них также вышел на проезжую часть, что является нарушением правил дорожного движения.

Согласно камерам наблюдения, офицер полиции сказал подросткам, что собирается проверить, нет ли у них оружия, когда один из них начал бежать и направил предмет, похожий на пистолет, на преследующих его полицейских.

Застреленного подростка опознали как 13-летнего Ньяха Мвея, беженца из Мьянма (Бирма), который учился в 8-ом классе средней школы.

По данным некоммерческой организации, помогающей беженцам, в Ютике, проживает более 65 000 человек, более 4200 из которых родом из Мьянмы.

Совершивший выстрел офицер и двое его коллег отстранены от должности до завершения расследования.

В США за последние годы произошло несколько инцидентов, когда полицейские стреляли в подростков при задержаниях.

Это вызвало возмущение и даже массовые протесты в обществе, поскольку зачастую эти молодые люди являлись представителями этнических меньшинств и были безоружны.

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