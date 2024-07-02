Со 2 июля в торговле разрешены только пластиковые бутылки с неотделяемыми крышками

Отныне производители могут выпускать на рынок упаковку для напитков только в случае, если крышки из пластика не могут быть отделены от упаковки в течение всего срока ее службы. Это положение не распространяется на упаковку для напитков с металлическими крышками и крышками с пластиковыми уплотнителями.

Напитки теперь можно выпускать на рынок в одноразовой пластиковой или композитной упаковке объемом до трех литров при условии, что упаковка напитка содержит не менее 30 % переработанного пластика.

Это является требованием к производителям в соответствии с директивой ЕС об ограничении ущерба окружающей среде от пластиковых изделий, являющейся частью более широкой стратегии по продвижению круговой экономики на европейском уровне.

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