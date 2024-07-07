Почти тридцать лет назад жителей Германии шокировал драматический захват заложников, который начался с неудачного ограбления банка и закончился 54 часа спустя кровавой бойней на автобане. Это событие привлекло особое внимание благодаря средствам массовой информации, которые перешли черту - взяли интервью у преступников, позволили им позировать с оружием у горла заложников и даже помогли им скрыться от полиции.

В августе 1988 года в бывшем западногерманском городе Гладбек двое закоренелых преступников - Ханс-Юрген Рёснер и Дитер Деговски - решили ограбить банк. Однако в итоге это превратилось в настоящую драму, широко освещавшуюся в средствах массовой информации, подобно тому, как десять лет спустя О. Джей Симпсон пытался сбежать от полиции, за чем в прямом эфире следила вся Америка.

После этого инцидента к условной ответственности были привлечены не только преступники, но и СМИ, а журналист Михаэль Конкен назвал все произошедшее самым мрачным моментом в немецкой журналистике со времен окончания Второй мировой войны. Полицию подвергли критике за то, что она допустила серию абсурдных происшествий, в которых погибли три человека. После этого трагического события СМИ запретили контактировать с преступниками, захватившими заложников. Многое изменилось в лучшую сторону. Но что на самом деле произошло за эти 54 часа? Вот эта история.