Видео "Необычный и впечатляющий вид": в Курземе на шоссе заметили огромную стаю птиц

Мадара Мельника написала Apollo.lv: "Странно, никогда ничего такого не видела, судя по платформе TikTok, многие не видели. Чудно, что птицы без звукового сигнала даже не собирались улетать, а те, кто улетел после сигнала, сразу же летели обратно в то же место".

Старший эксперт в области окружающей среды Latvijas valsts meži Угис Бергманис рассказал порталу: "Необычный и впечатляющий вид, огромная масса птиц. Это молодые скворцы обыкновенные. Этому виду птиц характерно то, что они собираются в стаи и имеют свойство кормиться в стаях. И ночуют в стаях. Причина, почему птицы на дороге, однозначно связана с питанием.

Очевидно, дорога нагрелась и привлекла насекомых, которые являются кормом скворцов. Корм может быть и на обочине, так как скворцы часто встречаются в скошенной траве, так как тогда корм легче доступен".

На вопрос, может ли быть похожее поведение и у других птиц, Бергманис поясняет: "Похожее поведение характерно и для озерных чаек, которые охотятся в стае над скошенной травой или над вспаханной землей. Есть похожие признаки и у других чаек. Кроме того, в стаи собираются и молодые вороны".

Эксперт советует водителям при виде такой картины притормозить.

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