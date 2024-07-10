Сегодня путешествие на самолете является одним из самых безопасных способов перемещения. Чтобы самолет взлетел, необходимо соблюдать ряд мер безопасности, заполнить контрольные листы и провести несколько проверок, дабы убедиться, что все на месте и в рабочем состоянии. Правил много, и они очень строгие. В наши дни воздушное пространство изборождено бесчисленными траекториями полетов, которые тщательно контролируются, чтобы предотвратить столкновение самолетов друг с другом. К сожалению, 30 июня 1956 года авиация, технологии и стандарты безопасности все еще находились в зачаточном состоянии, поэтому Америка пережила трагическую авиакатастрофу над самым впечатляющим природным образованием страны.