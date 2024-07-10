Сегодня путешествие на самолете является одним из самых безопасных способов перемещения. Чтобы самолет взлетел, необходимо соблюдать ряд мер безопасности, заполнить контрольные листы и провести несколько проверок, дабы убедиться, что все на месте и в рабочем состоянии. Правил много, и они очень строгие. В наши дни воздушное пространство изборождено бесчисленными траекториями полетов, которые тщательно контролируются, чтобы предотвратить столкновение самолетов друг с другом. К сожалению, 30 июня 1956 года авиация, технологии и стандарты безопасности все еще находились в зачаточном состоянии, поэтому Америка пережила трагическую авиакатастрофу над самым впечатляющим природным образованием страны.
Столкновение двух пассажирских самолетов над Большим каньоном в 1956 году стало крупнейшей авиакатастрофой в американской истории того времени. Трагедия, в которой погибли 128 человек, затронула авиацию до самых ее основ, вынудив ввести стандарты безопасности, без которых современное воздушное пространство было бы немыслимо.
Сразу после катастрофы многим стало ясно, что система контроля воздушного пространства страны несовершенна и неэффективна, поэтому вскоре США инвестировали 250 миллионов долларов в модернизацию системы контроля воздушного движения и создание Федерального управления гражданской авиации США (FAA).