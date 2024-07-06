Жители недоумевают по поводу повышения цен на отправку писем

Latvijas Pasts снова планирует повысить тарифы, увеличив цену на отправку стандартных писем внутри страны примерно на 36%. Руководство Latvijas Pasts не считает, что изменения тарифа повлияют на использование услуги.

На почте пояснили, что на новый тариф повлияло множество аспектов - рост цен на топливо и электричесво в течение двух последних лет, а также повышение минимальной зарплаты в стране, однако главным фактором является ежегодное падение объема писем.

В свою очередь опрошенные жители считают, что новые тарифы еще больше могут удержать жителей от отправки писем.

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