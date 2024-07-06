Жители недоумевают по поводу повышения цен на отправку писем

С 1 января за отправку писем внутри страны придется платить на 60 центов больше, чем сейчас. Опрошенные TV3 жители указывают, что это слишком большой рост.
Latvijas Pasts снова планирует повысить тарифы, увеличив цену на отправку стандартных писем внутри страны примерно на 36%. Руководство Latvijas Pasts не считает, что изменения тарифа повлияют на использование услуги.
На почте пояснили, что на новый тариф повлияло множество аспектов - рост цен на топливо и электричесво в течение двух последних лет, а также повышение минимальной зарплаты в стране, однако главным фактором является ежегодное падение объема писем.
В свою очередь опрошенные жители считают, что новые тарифы еще больше могут удержать жителей от отправки писем.
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