Реорганизация Latvijas pasts: будут повышены тарифы и закрыты некоторые отделения

В то же время компания планирует повысить тарифы, в том числе увеличить стоимость пересылки простого внутреннего письма весом до 20 граммов на 36,4% - с 1,65 евро до 2,25 евро, а также повысить тариф на доставку прессы для издателей.

Компания отмечает, что общее количество почтовых отделений будет сокращено на 12 отделений, расположенных в Цесисе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Огре, Риге и Валмиере, где количество почтовых отделений превышает требования универсальных почтовых услуг.

Закрытие соответствующих почтовых отделений будет происходить постепенно до конца этого года, а люди будут проинформированы о возможностях дальнейшего получения почтовых и финансовых услуг, а также о ближайшем почтовом отделении.

Функции закрытых почтовых отделений возьмут на себя другие действующие в городе почтовые отделения, а Latvijas pasts расширит сеть своих пакоматов.

По данным Latvijas pasts, изменения затронут 35 работников, с каждым из них будут проведены личные встречи, в ходе которых будут предложены вакансии в других отделениях предприятия.

Как сообщалось, ранее Latvijas pasts планировало закрыть в этом году 105 из 176 почтовых отделений, но этот план реорганизации был приостановлен.

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