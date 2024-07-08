Будет ли упрощен порядок перерасчета пенсий?

Правда, такое предложение уже обсуждалось законодателями, признавшими, что государственные учреждения не могут ничего пересчитать или выделить от имени пенсионера и пенсионер должен выразить свою волю.

Скажем, может быть, человек вообще не хочет большей пенсии. После долгих обсуждений в социальных сетях Латвии Вилис Каупужс подал инициативу на портале manabalss.lv, начав сбор подписей за упрощение перерасчета пенсии работающим пенсионерам.

Министерство благосостояния, напротив, поддерживает процедуру, при которой пенсионер сам обращается за перерасчетом пенсии.

В министерстве поясняют, что приложение дает человеку возможность попросить перерасчет пенсии в наиболее благоприятный для него момент, например, если перерасчет запрашивают реже, ежемесячная сумма будет выше. В общем, это должен быть собственный выбор человека.

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