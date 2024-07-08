Недавно инвестиционный сайт Insider Monkey назвал Ригу вторым наиболее подходящим для пешеходов городом в мире. Пока одни кричат, что это ерунда и составители рейтинга никогда не были в Риге, а другие утверждают, что это подходящий город для прогулок, я как пешеход премиум-класса, обошедший всю Ригу поперек, выскажу свое профессиональное мнение о том, насколько она на самом деле пешеходная.

Не хочу хвастаться, конечно, но считаю себя пешеходом высшей пробы. Ходьба - мой талант. Если выпал снег, тогда понадобятся сапоги, если посуше - то подойдет обувь на более плоской подошве. Выйдя на улицу, я тщательно тестирую поверхность для ходьбы выбранной обувью, чтобы понять, каким будет сцепление на следующих милях. Как только это сделано - я отправляюсь в путь. Я хожу очень быстро. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что я отчаянно спешу на важное заседание или в Кабинет vинистров, но я просто вышел погулять, так сказать, проветрить голову.

Моя быстрая ходьба - наказание для рядом идущих, которые постоянно меня пытаются успокоить. Дескать, мы вышли погулять не для того, чтобы побить рекорды Фадеева. В одиночку я ловко всех обгоняю. Сам удивляюсь своей ловкости на тротуаре. В комнате я неуклюж и постоянно что-то опрокидываю, поскальзываюсь и ударяюсь головой о дверь, тыкаю случайно пальцем в глаз или тараню коленом угол стула. На улице все по-другому. Мои глаза бегают во всех направлениях, как радар, выявляя потенциальные препятствия, в то время как ноги обводят мое тело вокруг них. Скорость ходьбы мгновенно снижается или увеличивается по мере необходимости. Пока остальные перебегают улицу, нарушая правила, я стою, пока снова можно будет свободно идти. Все указывает на то, что я ходок премиум-класса.