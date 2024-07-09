В этом году в первом полугодии стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что на 29,9% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

В частности, кукуруза в первом полугодии импортирована из России в объеме 191 828 тонн, рожь - 9717 тонн, пшеница и смесь пшеницы и ржи - 8744 тонны, ячмень - 4400 тонн и тритикале - 111 тонн.

По сравнению с первым полугодием 2023 года импорт ржи увеличился на 79,5%, тогда как импорт кукурузы сократился на 5,4%, а тритикале - на 87,3%. Смеси пшеницы и пшеницы и ржи, а также ячмень в первом полугодии 2023 года не импортировались.