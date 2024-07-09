В первом полугодии этого года в Латвию из России было импортировано 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 2,7% больше, чем в первом полугодии 2023 года, когда было импортировано 209 129 тонн, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).
В этом году в первом полугодии стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что на 29,9% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.
В частности, кукуруза в первом полугодии импортирована из России в объеме 191 828 тонн, рожь - 9717 тонн, пшеница и смесь пшеницы и ржи - 8744 тонны, ячмень - 4400 тонн и тритикале - 111 тонн.
По сравнению с первым полугодием 2023 года импорт ржи увеличился на 79,5%, тогда как импорт кукурузы сократился на 5,4%, а тритикале - на 87,3%. Смеси пшеницы и пшеницы и ржи, а также ячмень в первом полугодии 2023 года не импортировались.
VID поясняет, что с 8 марта этого года запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси фрукты, овощи, зерновые и кормовые продукты с применением к ним определенных таможенных процедур. Под ввозом в Латвию в понимании закона о развитии сельского хозяйства и села понимается выпуск сельскохозяйственных и кормовых продуктов в свободное обращение, за исключением выпуска в свободное обращение с целью поставки продуктов получателю в другой стране-участнице с освобождением от налога на добавленную стоимость, ввоза для переработки, за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продуктов, а также ввоза для конечного потребления.
Таким образом, в общий отчет об импорте зерновых продуктов после 8 марта включены данные о зерновых продуктах, импортированных путем оформления таможенной процедуры "Выпуск в свободное обращение под процедурным кодом 42". Это означает, что товары выпущены в свободное обращение с применением нулевой ставки налога на добавленную стоимость и имеют отношение к поставке получателю в другой стране-участнице.
Обобщенная VID информация свидетельствует, что из России через Латвию транзитом в первом полугодии было перевезено 994 726 тонн зерновых продуктов, что на 39,3% больше, чем в первом полугодии 2023 года, когда через Латвию транзитом было перевезено 714 097 тонн зерновых культур.
В том числе 598 705 тонн перевезенных в этом году зерновых продуктов составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 141 тонну - кукуруза, 183 691 тонну - ячмень, 8261 тонну - рожь, 2614 тонн - овес, 1928 тонн - тритикале и 386 тонн - рис.
По сравнению с первым полугодием 2023 года транзит смеси пшеницы и ржи увеличился на 19,6%, риса - на 4,4%, ржи - в 52 раза, а овса - в 3,5 раза. Тритикале транзитом в первом полугодии этого года перевезено на 29,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, а кукурузы - на 4,8% меньше. Ячмень в первом полугодии 2023 года через Латвию транзитом не провозился.
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