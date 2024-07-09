СМИ: Литовскую компанию по торговле металлоломом в Латвии обвиняют в нечестной конкуренции

Литовскую компанию по оптовой торговле металлоломом Kuusamet обвиняют в нечестной конкуренции в Латвии из-за предложенных закупочных цен на металл выше средней, сообщает литовский портал деловых новостей Verslo zinios.
Портал цитирует советника Ассоциации переработчиков металлолома стран Балтии Йохена Кляйна, который рассказал изданию Dienas bizness, что дочернее предприятие Kuusamet в Латвии - Refonda - предлагает нелогично высокие закупочные цены на лом черного металла, которые убыточны для компании и которые покрывает основной акционер.
По его словам, действуя таким образом в Эстонии, литовская компания вытеснила с рынка несколько более мелких компаний, а, заняв их место, снизила цены до средних.
В свою очередь Рамунас Будрис, бизнес-консультант еще одной компании по скупке металлолома Metruna, управляемой теми же акционерами, что и Kuusamet, рассказал порталу, что предприятие литовского капитала работает эффективнее и имеет меньшие затраты, а латвийская ассоциация, возможно, слишком предвзята в представлении интересов одного из крупнейших в Латвии экспортеров металлолома.
Он заверил, что Refonda прибыльно работает в Латвии.
По данным Verslo zinios, Kuusamet и Metruna владеют 28 площадками по скупке металлолома в Литве, одной в Латвии и восемью в Эстонии.
По данным Реестрового центра Литвы, в прошлом году Kuusamet заработала в 8,8 раза меньше чистой прибыли, чем в 2022 году (81,4 тысячи евро), а чистая прибыль Metruna в 2023 году выросла на 2% - до 3,97 млн евро.
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