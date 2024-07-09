СМИ: Литовскую компанию по торговле металлоломом в Латвии обвиняют в нечестной конкуренции

Портал цитирует советника Ассоциации переработчиков металлолома стран Балтии Йохена Кляйна, который рассказал изданию Dienas bizness, что дочернее предприятие Kuusamet в Латвии - Refonda - предлагает нелогично высокие закупочные цены на лом черного металла, которые убыточны для компании и которые покрывает основной акционер.

По его словам, действуя таким образом в Эстонии, литовская компания вытеснила с рынка несколько более мелких компаний, а, заняв их место, снизила цены до средних.

В свою очередь Рамунас Будрис, бизнес-консультант еще одной компании по скупке металлолома Metruna, управляемой теми же акционерами, что и Kuusamet, рассказал порталу, что предприятие литовского капитала работает эффективнее и имеет меньшие затраты, а латвийская ассоциация, возможно, слишком предвзята в представлении интересов одного из крупнейших в Латвии экспортеров металлолома.

Он заверил, что Refonda прибыльно работает в Латвии.

По данным Verslo zinios, Kuusamet и Metruna владеют 28 площадками по скупке металлолома в Литве, одной в Латвии и восемью в Эстонии.

По данным Реестрового центра Литвы, в прошлом году Kuusamet заработала в 8,8 раза меньше чистой прибыли, чем в 2022 году (81,4 тысячи евро), а чистая прибыль Metruna в 2023 году выросла на 2% - до 3,97 млн евро.

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