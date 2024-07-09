Реформа цен на лекарства: со стороны фармацевтов на Минздрав обрушилась волна критики

В письме, адресованном премьер-министру и министрам Латвийской Республики, а также руководителям представленных в Сейме партий и фракций, фармацевты и владельцы аптек, представляющих 110 аптек и филиалов аптек по всей Латвии, призывают правительство Латвии "не акцептовать нынешнюю версию новой модели наценки на лекарства, которая является неполной и может нанести ущерб как жителям и работающим в отрасли, так и системе здравоохранения в целом", а также привлечь Министерство здравоохранения и принять во внимание рекомендации латвийских фармацевтов и экспертов отрасли при разработке качественной модели наценок на лекарства, пишет Diena.
В письме утверждается, что предложенная Минздравом модель "разработана в узком кругу представителей Минздрава без учета рекомендаций и предложений ни международных экспертов, ни работающих в Латвии фармацевтов и экспертов".
Кроме того, в письме выражены опасения, что многие филиалы аптек на селе будут закрыты и доступность медикаментов для жителей в малонаселенных регионах Латвии может быть существенно ограничена.
Вчера со своим заявлением выступила и исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска. Она отметила, что главную выгоду из планируемой реформы извлекут глобальные фармацевтические компании, чье влияние на латвийский рынок лекарств из-за этой реформы только увеличится.
По мнению латвийских производителей лекарств, наиболее эффективным решением является значительное увеличение списка компенсируемых медикаментов и снижение налога на добавленную стоимость, так как в Латвии он на три процента выше, чем в Эстонии, и на семь выше, чем применяемый к рецептурным медикаментам в Литве.
Вчера с призывом остановить планируемые изменения, а также "как можно скорее организовать встречу с премьер-министром, чтобы изложить потенциальные риски снижения доступности лекарств пациентам, которые содержатся в проекте правил", к премьер-министру Эвике Силине обратились восемь общественных организаций фармацевтической отрасли: Латвийское общество фармацевтов, Общество аптек, Латвийская национальная ассоциация лекарственного обеспечения, Латвийская ассоциация фармацевтического ухода, Латвийская ассоциация производителей лекарств, Латвийское объединение свободных фармацевтов, Ассоциация малых аптек, Латвийская ассоциация аптекарей. К ним присоединились и клинические фармацевты.
В письме ставится под сомнение утверждение Минздрава о том, что состоялась дискуссия с отраслью. Его авторы отмечают: "За консультации выдаются формальные встречи, на которых министерство декларировало свою задумку, однако последовавшие возражения и предложения общественных организаций по сути не были учтены".
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