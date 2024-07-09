Эксперт: Нагрев Балтийского моря до 15+ может убить некоторые виды рыбы

"Со взрослыми рыбами это немного иначе. Взрослая рыба, с одной стороны, кажется очень мобильной, она может перемещаться, мигрировать. Вроде бы она должна быть в состоянии адаптироваться, найти оптимальные обстоятельства. Но если мы посмотрим на то же Балтийское море, окажется, что не только температура влияет: надо смотреть немного шире", - приводит слова Путниса RUS.LSM.

Согласно его словам, с изменениями климата и окружающей среды условия для жизни многих холодноводных видов уже резко ухудшились - включая Балтийское море в латвийских водах.

"Это также может повлиять на питание. Если условия питания будут лучше в прибрежных районах, где вода нагревается и становится недоступной для таких видов, их рост также может ухудшиться. Таким образом, это комплекс факторов, которые взаимодействуют и приводят к тем изменениям, которые мы наблюдаем", - констатировал Путнис.

В качестве примеров из Балтийского моря приводится треска. Эта рыба плохо себя чувствует в воде выше 15 градусов. В список холодноводных входят и все живущие в Балтийском море лососевые, а также керчаки - реликт ледникового периода.

На состояние рыбы влияет также и закисление воды, возникающее по мере накопления углекислого газа в мировом океане и морях. Особенно сильно оно влияет на беспозвоночных, моллюсков и прочих, которые являются чуть ли не основным кормом для разных рыб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!