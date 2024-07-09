Эксперт: Нагрев Балтийского моря до 15+ может убить некоторые виды рыбы

Для некоторых видов рыбы в Балтийском море температура в 15 градусов может быть смертельной, рассказывает RUS.LSM со ссылкой на программу Латвийского радио "Известное в неизвестном".
Портал приводит слова Ивара Путниса, ихтиолога и научного сотрудника института BIOR: "Температура - один из самых важных факторов в жизни рыбы. Хотя мы называем рыб холоднокровными животными, это в основном неверно, потому что внутренняя температура тела рыб совпадает с температурой окружающей среды".
Отмечается, что ряд рыб способен немного регулировать свою температуру, поддерживая ее выше, чем в окружающей среде. Однако для каждого вида есть своя температура, при которой конкретный вид чувствует себя лучше всего и может нереститься, кормиться и расти. Поэтому есть и температурные пределы:
"Часто это не должна быть какая-то экстремально высокая температура. В контексте Балтийского моря для некоторых видов это может быть и 15 градусов. То есть, достигнув 15 градусов, вода для определенного вида станет летальной". Это работает и с нагревом, и с остыванием воды.
Способность рыбы адаптироваться к изменениям температуры зависит и от стадии ее развития. На ранних стадиях (икринки или личинки) развитие зависит от места нереста, движения водных масс и прочего, от чего зависит, в какие условия они попадут - благоприятные или неблагоприятные.
"Со взрослыми рыбами это немного иначе. Взрослая рыба, с одной стороны, кажется очень мобильной, она может перемещаться, мигрировать. Вроде бы она должна быть в состоянии адаптироваться, найти оптимальные обстоятельства. Но если мы посмотрим на то же Балтийское море, окажется, что не только температура влияет: надо смотреть немного шире", - приводит слова Путниса RUS.LSM.
Согласно его словам, с изменениями климата и окружающей среды условия для жизни многих холодноводных видов уже резко ухудшились - включая Балтийское море в латвийских водах.
"Это также может повлиять на питание. Если условия питания будут лучше в прибрежных районах, где вода нагревается и становится недоступной для таких видов, их рост также может ухудшиться. Таким образом, это комплекс факторов, которые взаимодействуют и приводят к тем изменениям, которые мы наблюдаем", - констатировал Путнис.
В качестве примеров из Балтийского моря приводится треска. Эта рыба плохо себя чувствует в воде выше 15 градусов. В список холодноводных входят и все живущие в Балтийском море лососевые, а также керчаки - реликт ледникового периода.
На состояние рыбы влияет также и закисление воды, возникающее по мере накопления углекислого газа в мировом океане и морях. Особенно сильно оно влияет на беспозвоночных, моллюсков и прочих, которые являются чуть ли не основным кормом для разных рыб.
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