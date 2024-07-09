Налоги душат малый сельский туризм. В чем отличие Латвии от других стран?

Это касается и уплаты PVN, и регистрации, так как, в отличие от других стран, для самых мелких предприятий в Латвии нет никаких скидок.

Сейчас у небольших поставщиков услуг сельского туризма налоговый вопрос очень наболел, подчеркнула на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой председатель правления объединяющей около 400 предпринимателей отрасли ассоциации Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

Например, Служба государственных доходов (VID) требует обязательного присутствия в регистре PVN тех предпринимателей сельского туризма, которые рекламируются на зарубежных платформах, в том числе Booking.com, AirB&B и других.

Эти платформы сейчас имеют монополию на рекламу и резервирования, поэтому малые предприятия вынуждены использовать их для поиска клиентов, однако бухгалтерский учет при регистрации в качестве плательщика PVN становится дороже и сложнее.

Соблюдение правила уплаты всего PVN (без оправданных расходов) за 2023 год из всех поступлений для самых маленьких предпринимателей, у которых оборот ниже 50 000 евро в год, означало бы банкротство.

"Следует учитывать, что в этом сегменте зачастую работают пожилые люди и те, для кого этот бизнес является побочным занятием. В основном они зарегистрировались как крестьянские хозяйства или индивидуальные коммерсанты. Они не делают инвестиций, не покупают оборудование, они содержат сельское имущество своими силами. Поэтому возврат PVN им не нужен", - сказала Зиемеле.

Просьбу о совместной "амнистии" VID выслушать не захотела, в связи с чем большинство "испугалось и вышло из этих платформ".

Это означает, что какое-то время они смогут существовать, войдя в зону теневой экономики с оборотом безналичных денег, а через некоторое время прекратят свою деятельность, предположила Зиемеле.

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