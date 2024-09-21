Мировой рынок нефти в настоящее время благоприятен для автомобилистов, позволяя им платить за топливо меньше, чем раньше. Несмотря на довольно напряженный геополитический фон, текущие условия не исключают возможности того, что топливо еще немного подешевеет.

Вопреки негативным сценариям, которые после полномасштабного вторжения российских войск в Украину предполагали шоковое состояние цен на нефть и глобальный экономический крах, нефтяной рынок обрел равновесие, и "черное золото" сейчас стоит меньше, чем в начале войны.

Литр бензина, который около двух с половиной лет назад стоил более 2 евро, в последние недели продается по цене от 1,4 до 1,5 евро с различными скидками. Это произошло благодаря недавнему резкому падению цен на нефть, которое многим может показаться нелогичным из-за геополитических потрясений, но которое можно объяснить, если взглянуть на события через призму финансового рынка.