В Агенскалнсе, на улице Нометню, 18, создан новый мурал - это совместный проект художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне и местных жителей. На картине изображены знаковые постройки района и местная знаменитость - рыжий кот Персик, который также внимательно следил за работой художника в процессе написания картины. Местные жители уже с любовью называют фреску "Муррали" (Murrrāls).
Видео, фото ⟩ Рижане в восторге от мурала с котом Персиком в Агенскалнсе
На новой фреске изображены несколько узнаваемых мест Агенскалнса - водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня, бывший кинотеатр Sarkanā ausma и церковь Мартиня. На заднем плане можно увидеть "новый Агенскалнс" - Саулес акменс, Filozofu rezidence и башни Zunda Towers. Все окружено типичной для Агенскалнса зеленью, а на переднем плане выделяется местный "хозяин" - рыжий кот Персик.
"Я польщен положительными пожеланиями, поддержкой и благодарностью за работу от окружающих. Признаюсь, я не привык слышать и читать столько положительных отзывов. Если у кого-то есть еще одна стена - дайте знать!" - сказал художник Эрик Цауне.
Эрик Цауне - приглашенный лектор Латвийской академии художеств и художник в области визуальной коммуникации. Он участвовал во многих выставках как в Латвии, так и за рубежом, а его работы украшают улицы не только Риги, но и других городов.
Автор идеи мурала - Гатис Замурс, житель улицы Нометню, 18. Он финансировал проект за счет личных средств, желая придать району новый внешний вид. "Своя стена - это большая удача, и казалось важным использовать ее, чтобы сделать окружающую среду более привлекательной. Картина создавалась в сотрудничестве с соседями, пока мы наконец не договорились о местных видах и рыжем коте", - говорит Гатис Замурс.
Картина уже завоевала признание местных жителей и получила название "Муррали". В социальных сетях уже появились радостные комментарии, и многие едут в Агенскалнс, чтобы увидеть новое произведение искусства и поделиться своим впечатлением с другими.
Šodien dubultportrets ar Nometņu ielas murrrāļa murrrātāju Persiku. Jāpiebilst, ka netālu redzēju vēl vienu rudu Murrri. #Āgenskalns #NometņuIela #Murālis #Murrrālis #KaķisPersiks pic.twitter.com/VIHU9MMjeE— Baiba Bicēna (@BaibaBicena) September 16, 2024
Размер фрески 11х8 м, на ее создание было использовано 11 баллончиков с краской и 8 литров краски. Картина также получила поддержку отдела охраны культурного наследия Департамента развития города Риги.
Больше информации об Эрике Цауне можно найти на его странице.
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