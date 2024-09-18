Видео, фото Рижане в восторге от мурала с котом Персиком в Агенскалнсе

На новой фреске изображены несколько узнаваемых мест Агенскалнса - водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня, бывший кинотеатр Sarkanā ausma и церковь Мартиня. На заднем плане можно увидеть "новый Агенскалнс" - Саулес акменс, Filozofu rezidence и башни Zunda Towers. Все окружено типичной для Агенскалнса зеленью, а на переднем плане выделяется местный "хозяин" - рыжий кот Персик.

"Я польщен положительными пожеланиями, поддержкой и благодарностью за работу от окружающих. Признаюсь, я не привык слышать и читать столько положительных отзывов. Если у кого-то есть еще одна стена - дайте знать!" - сказал художник Эрик Цауне.

Эрик Цауне - приглашенный лектор Латвийской академии художеств и художник в области визуальной коммуникации. Он участвовал во многих выставках как в Латвии, так и за рубежом, а его работы украшают улицы не только Риги, но и других городов.