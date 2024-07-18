ФОТО Туристка во Флоренции совершила развратные действия возле статуи. Интернет в бешенстве

Фотографии инцидента были опубликованы в Instagram-аккаунте Welcome to Florence. В публикации видна женщина, целующая статую ночью. Многие пользователи соцсетей даже призвали арестовать женщину.

"Это следствие того, как в течение многих лет Флоренцию пытаются превратить в Диснейленд", - написал один из пользователей соцсети.

Президент итальянской организации по сохранению культурного наследия Confcultura Патриция Аспрони заявила местным СМИ, что "эти постоянные проявления варварства" происходят потому, что "каждый чувствует уверенность, что может делать что угодно".

Аспрони подчеркнула, что девушку следует серьезно оштрафовать за неподобающее поведение.

Упомянутая статуя Диониса расположена на улице возле знаменитого моста Понте-Веккьо и представляет собой копию скульптуры, созданной в XVI веке. Оригинальную скульптуру создал скульптор Джамболонья.

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