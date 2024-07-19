Фото Что за необычные объекты стали появляться в Старой Риге?

Что за необычные объекты стали появляться в июле в Старой Риге? Известно, что новые скульптуры ожидаются на набережной 11 Ноября, где уже создается ансамбль из девяти объектов, а в начале августа объекты экологического искусства также будут открыты на Домской площади и площади Ливу.
Laika upes liecinieki на набережной 11 Ноября
Laika upes liecinieki ("Свидетели реки времени") - экологический арт-объект художника Андриса Эглитиса, который представляет собой ансамбль из девяти крупноформатных практически "обитаемых" скульптур в физическом формате, одновременно выполняющих функцию места отдыха на набережной Даугавы.
Скульптуры ансамбля выполнены из бетона и земляных пигментов, которые Эглитис часто использовал в своих работах. Скульптуры представляют собой предметы, которые связаны как с латвийскими приметами времени, так и с повседневной жизнью.
Взаимный диалог героев задуман как произведение "предметной поэтики", играющей на тематических нитях, объединенных символикой времени, на идейном уровне.
Основным источником вдохновения для идеи являются наблюдения за атмосферой набережной 11 Ноября, где между рекой, мостами и городом можно почувствовать пересечение повседневного и вневременного, природного и рукотворного.
Галерея: Часть арт-объекта на набережной 11 Ноября
Kopā pie Doma на Домской площади
Kopā pie Doma ("Вместе у Домского") - интерактивный обитаемый городской арт-объект в самом сердце исторического центра Риги. Инсталляция будет расположена на Домской площади и доступна жителям и гостям столицы со 2 августа по 30 сентября с целью создания дружеского мероприятия социального взаимодействия, сосуществования и эстетической привлекательности на самой большой площади Старого города.
На месте пересечения семи улиц Риги художественная инсталляция приглашает людей из разных слоев общества насладиться и взаимодействовать в обновленном общественном пространстве, тем самым делая пользователей инсталляции неотъемлемой частью проекта и коллективно заполняя свободное пространство квадрата.
Kopā pie Doma - это чувственное путешествие, глубоко вдохновленное архитектурой города: средневековыми сводами, крестом Домского собора, геометрией полукруглых окон и пролетами окружающих зданий, которые отмечают важные периоды развития Риги.
Экологический объект представляет собой не только детскую площадку и зону отдыха, но и пространство, отражающее и уважающее историческое и культурное наследие города.
Авторы - объединение Lightfoot: Томс Кампарс, Hori-Zonte, Антонелла Амесбергер, Юргис Гечис и Артис Нейландс.
"Павильон" на площади Ливу
Дизайн "Павильона" - это современная отсылка к элементам архитектурного языка Риги. Он романтичен по своей природе - как настоящий павильон городского парка. Он спроектирован в форме башни, но не копирует какое-либо конкретное здание Старого города, а, скорее, интерпретирует башню определенного характера как знаковый элемент средневекового города.
Этот павильон представляет собой коллаж из различных архитектурных отсылок Риги, отражающий образ эклектичного города во всем его многообразии. Это как место встречи или остановка в пути, чтобы посидеть и поболтать, наблюдая за суетой Старой Риги и наслаждаясь ледяным карамельным латте.
Авторы работы - SIA Sampling.
Уже сообщалось, что Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления провел конкурс проектов на создание объектов экологического искусства в Старой Риге, в результате которого были разработаны дизайнерские и технические решения двух объектов экологического искусства.
Всего на конкурс был подан 21 проект на четыре места в Старой Риге - набережную 11 Ноября, Домскую площадь, площадь Ливу и площадь Реформации.
Объекты искусства жители и гости Риги смогут увидеть до конца сентября. В ближайшие годы объекты планируется разместить и в других микрорайонах.
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