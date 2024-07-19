Видео Местная сенсация: по Олайне гулял кабан, который давал себя погладить

Впрочем, эксперты против того, чтобы люди гладили диких животных, так как поведение зверей может быть непредсказуемым.

"Если вдруг выходит лиса или кто-то еще, нужно быть очень внимательными. Улыбчивая мордочка кабана - точно такая же, когда он очень зол. Когда он особенно зол, то может и зубки показать. Но это в целом сложно понять, поэтому есть много людей, которых покусали или поцарапали", - говорит врач-ветеринар Янис Бейнертс.

Он отмечает, что укусы кабанов часто болезненны и долго не заживают.

Даже если дикое животное спокойно и кажется, что можно спокойно его погладить, человек может стать переносчиком опасных заболеваний. Неизвестно, чем животное болеет и можно ли этой болезнью заразиться.

Если же случается встретить лесного зверя в населенном месте или же если животное ранено, необходимо проинформировать самоуправление и муниципальную полицию.

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