Вс, 21.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Латгале зафиксировано впечатляющее природное явление

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Двойная радуга в Латгале
Двойная радуга в Латгале Фото: Apollo.lv aculiecinieks

В Латгале, в Циблской волости, некий читатель Apollo.lv снял впечатляющее природное явление - двойную радугу!

Радуга - оптическое явление в атмосфере, которое создают преломление и отражение солнечных лучей в падающих капельках дождя. Она появляется напротив Солнца на фоне облаков, когда идет дождь.

Радужный круг над небом - одно из самых красочных природных являнений. Внешний край дуги красный, а внутренний - фиолетовый. Остальные цвета расположены в соответствии с гаммой.

Иногда можно наблюдать вторую радугу с противоположным цветовым расположением. Она возникает, когда лучи солнечного света отражаются в капле дождя дважды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх