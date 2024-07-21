В Латгале зафиксировано впечатляющее природное явление

Радуга - оптическое явление в атмосфере, которое создают преломление и отражение солнечных лучей в падающих капельках дождя. Она появляется напротив Солнца на фоне облаков, когда идет дождь.

Радужный круг над небом - одно из самых красочных природных являнений. Внешний край дуги красный, а внутренний - фиолетовый. Остальные цвета расположены в соответствии с гаммой.

Иногда можно наблюдать вторую радугу с противоположным цветовым расположением. Она возникает, когда лучи солнечного света отражаются в капле дождя дважды.

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