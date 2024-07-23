Что случилось с легендарной стройкой квартала Дома печати?

В начале июля в литовских медиа появилось сообщение, что девелопер Lords LB Asset Management приостановил строительство бизнес-квартала Дома печати (Preses nama kvartāls). Неужели визуальный облик столицы, которая и так раскурочена затянувшимся проектом Rail Baltica, пополнится унылыми каркасами еще одного недостроя? TVNET+ пообщался с экспертом.
Литовский фонд Lords LB Special Fund V в середине 2017 года приобрел у дочки Latvijas kuģniecība - LASCO Investment - за 16,8 млн евро здание Дома печати и земельный участок площадью 5,8 га. В развитие территории планировалось инвестировать свыше 200 млн евро. Здесь предполагали построить одиннадцатиэтажное офисное здание класса А площадью 26 000 кв. м, многофункциональный центр площадью 40 000 кв. м с футбольным полем на крыше, многоуровневую парковку, создать общественные зеленые террасы и т. п. Позже - возвести еще один офисный центр и ряд других объектов.
Первую очередь проекта намечалось сдать в эксплуатацию в 2023 году. Сам Дом печати по крайней мере в 2018 году литовцы обещали не сносить, а реновировать в отель хай-класса. Однако процессы шли неспешно, а планы менялись.