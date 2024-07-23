Что случилось с легендарной стройкой квартала Дома печати?

Литовский фонд Lords LB Special Fund V в середине 2017 года приобрел у дочки Latvijas kuģniecība - LASCO Investment - за 16,8 млн евро здание Дома печати и земельный участок площадью 5,8 га. В развитие территории планировалось инвестировать свыше 200 млн евро. Здесь предполагали построить одиннадцатиэтажное офисное здание класса А площадью 26 000 кв. м, многофункциональный центр площадью 40 000 кв. м с футбольным полем на крыше, многоуровневую парковку, создать общественные зеленые террасы и т. п. Позже - возвести еще один офисный центр и ряд других объектов.