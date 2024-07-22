Видео Обеспокоенная хозяйка разыскивает щенков от своей собаки и считает, что ее обманули

Елена, владелица стаффордширского терьера Индиго, приложила немало усилий для воспитания и ухода за своим четвероногим другом. Принимая решение о вязке собаки, удалось найти собаку того же вида, хозяин которого искал "мальчика". Щенки должны были родиться в апреле, но хозяин собаки исчез, а позже сказал, что щенков нет. Хозяйка Индиго этому не верит и считает, что ее обманули, сообщила программа Bez Tabu.
По мере приближения родов владельцы собаки прислали Елене фотографии и видео, показывающие, что собака беременна.
После сообщения о том, что щенков нет, было прислано новое видео, на котором запечатлена собака с пустым животом. Однако представительница кинологического клуба уверена, что собака родила.
Елене пришлось узнать настоящий адрес владельцев собаки, поскольку оказалось, что в договоре, подписанном обеими сторонами, указан неправильный адрес.
Когда к владельцам собаки приехал представитель кинологического клуба и Елена, то хозяева повели себя агрессивно и продолжали рассказывать истории о том, что щенки куда-то пропали. Однако соседи сообщают, что видели щенков.
Когда журналисты программы и Елена посетили хозяев собаки, чтобы узнать их версию событий, то сложилась очень неприятная ситуация.
Сын и отец достали телефоны и блокировали машину, где находились Елена и журналисты.
Оказывается, они вызвали полицию, предоставив ложную информацию о происходящем. В ожидании прибытия правоохранителей продолжалась резкая перепалка.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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