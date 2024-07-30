Куда хочу, туда лечу! Так ли это этим летом, если мы говорим об отдыхе за границей и полетах "за тридевять земель"? Где и как отдыхают жители Латвии в то время, когда цены удвоились, а кошелек у большей части жителей не впечатляет?
Латвийские профессионалы в области туризма делятся своим опытом о том, как изменилось настроение путешественников, как сэкономить деньги без ущерба для качества поездки и важнее ли желание путешественников осуществить свою мечту их финансовых возможностей.
На рынок приходит серый туристический бизнес