Как получить пенсионное удостоверение и пользоваться льготами?

Пенсионное удостоверение выдается лицам, которым Государственное агентство социального страхования (VSAA) назначило пенсию по возрасту или по выслуге лет. За удостоверением можно обратиться одновременно с заявлением о назначении пенсии или в любое время после назначения пенсии, сообщает портал tv3.lv.