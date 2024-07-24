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Как получить пенсионное удостоверение и пользоваться льготами?

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Пенсионеры. Снимок иллюстративный.
Пенсионеры. Снимок иллюстративный. Фото: PhotoIris2021/ Shutterstock

Пенсионное удостоверение выдается лицам, которым Государственное агентство социального страхования (VSAA) назначило пенсию по возрасту или по выслуге лет. За удостоверением можно обратиться одновременно с заявлением о назначении пенсии или в любое время после назначения пенсии, сообщает портал tv3.lv.

Пенсионное удостоверение можно запросить в любом отделении VSAA, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности).

Если пенсионное удостоверение запрашивает уполномоченный представитель лица, то необходимо предоставить доверенность.

Необходимо предоставить фотографию получателя пенсионного удостоверения.

Если в отделении VSAA имеется фотография пенсионера, то заявление в свободной форме на получение пенсионного удостоверения можно подать также по почте или электронной почте, подписанное электронной подписью.

При повторном запросе пенсионного удостоверения в заявлении должны быть указаны причины повторного запроса.

Пенсионное удостоверение выдается без ограничения срока действия и бесплатно.

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