Как получить пенсионное удостоверение и пользоваться льготами?

Пенсионное удостоверение выдается лицам, которым Государственное агентство социального страхования (VSAA) назначило пенсию по возрасту или по выслуге лет. За удостоверением можно обратиться одновременно с заявлением о назначении пенсии или в любое время после назначения пенсии, сообщает портал tv3.lv.
Пенсионное удостоверение можно запросить в любом отделении VSAA, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности).
Если пенсионное удостоверение запрашивает уполномоченный представитель лица, то необходимо предоставить доверенность.
Необходимо предоставить фотографию получателя пенсионного удостоверения.
Если в отделении VSAA имеется фотография пенсионера, то заявление в свободной форме на получение пенсионного удостоверения можно подать также по почте или электронной почте, подписанное электронной подписью.
При повторном запросе пенсионного удостоверения в заявлении должны быть указаны причины повторного запроса.
Пенсионное удостоверение выдается без ограничения срока действия и бесплатно.
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