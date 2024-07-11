600 евро - сможет ли на них прожить будущий пенсионер?

600 евро - такая средняя пенсия в стране на сегодняшний день. Это половина средней зарплаты после уплаты налогов. Последние 30 лет население Латвии сокращается, и если сейчас соотношение работающих и пенсионеров составляет 2 к 1, то в будущем оно может стать 1 к 1. Ясно одно: чтобы хорошо жить на пенсии, первого и второго пенсионных уровней будет недостаточно, нужно инвестировать в третий пенсионный уровень.

Статистика неутешительна: более 20 лет в Латвии наблюдается отрицательный естественный прирост, а с 2021 года число умерших в два раза превышает число родившихся.

В начале 2024 года в стране проживало 1,8 миллиона человек - почти на 19 000 меньше, чем годом ранее.

Кроме того, число молодых людей в настоящее время ниже, чем в других возрастных группах, что означает, что в будущем на рынок труда будет выходить меньше людей. Однако число людей, приближающихся к пенсионному возрасту, заметно увеличивается.

Демографические тенденции схожи по всей Европе, в том числе и в Латвии: население стареет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 500 000 пенсионеров, причем около 20 000 выходят на пенсию каждый год.

Средняя пенсия в Латвии составляет 567 евро в месяц - более половины средней нетто-зарплаты, но каждый четвертый пенсионер живет на 400, 500 евро в месяц.

Какая будет ваша пенсия? Ответ зависит от вас