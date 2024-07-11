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600 евро - сможет ли на них прожить будущий пенсионер?

Фото: Shutterstock
rus.tvnet.lv
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600 евро - такая средняя пенсия в стране на сегодняшний день. Это половина средней зарплаты после уплаты налогов. Последние 30 лет население Латвии сокращается, и если сейчас соотношение работающих и пенсионеров составляет 2 к 1, то в будущем оно может стать 1 к 1. Ясно одно: чтобы хорошо жить на пенсии, первого и второго пенсионных уровней будет недостаточно, нужно инвестировать в третий пенсионный уровень.

Статистика неутешительна: более 20 лет в Латвии наблюдается отрицательный естественный прирост, а с 2021 года число умерших в два раза превышает число родившихся.

В начале 2024 года в стране проживало 1,8 миллиона человек - почти на 19 000 меньше, чем годом ранее.

Кроме того, число молодых людей в настоящее время ниже, чем в других возрастных группах, что означает, что в будущем на рынок труда будет выходить меньше людей. Однако число людей, приближающихся к пенсионному возрасту, заметно увеличивается.

Демографические тенденции схожи по всей Европе, в том числе и в Латвии: население стареет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 500 000 пенсионеров, причем около 20 000 выходят на пенсию каждый год.

Средняя пенсия в Латвии составляет 567 евро в месяц - более половины средней нетто-зарплаты, но каждый четвертый пенсионер живет на 400, 500 евро в месяц.

Какая будет ваша пенсия? Ответ зависит от вас

Эти цифры заставляют задуматься - сможете ли вы сохранить нынешний уровень жизни, позаботиться о своем здоровье, реализовать свои мечты и путешествовать, когда выйдете на пенсию? Без дополнительных инвестиций это может оказаться невозможным.

Однако ответ на вопрос, какая будет пенсия, зависит от каждого отдельного человека.

Одним из вариантов создания "подушки безопасности" на будущее является инвестирование в пенсию 3-го уровня. Чтобы начать инвестировать, достаточно решения и нескольких простых шагов в интернет-банке или отделении банка.

Кроме того, государство доплачивает жителям, возвращая 20% подоходного налога на взносы, которые латвийцы делают в 3-й пенсионный уровень.

Начать инвестировать в пенсию 3-го уровня можно в любом возрасте, однако чем раньше человек начнет откладывать накопления и чем дольше он это делает, тем меньшие ежемесячные взносы необходимы для накопления большего пенсионного капитала. 

Еще одним преимуществом является то, что взносы на 3-ий  пенсионный уровень можно делать в зависимости от дохода, а по мере увеличения доходов следует стараться увеличивать и свои взносы.

"В случаях, когда финансовое положение ухудшается, можно уменьшить размер взносов", - отметила финансовый эксперт Агнесе Звайгзните.

Направлять средства в 3-ий пенсионный уровень может быть выгоднее, чем держать деньги на счете или "копить в чулке", ведь пенсионные фонды инвестируют внесенные деньги, чтобы не только сохранить но и приумножить сбережения.

Делая регулярные взносы в 3-ий пенсионный уровень, пенсия может увеличиться до 80% от суммы дохода к концу трудовой жизни. 

  •  Участник 3-го пенсионного уровня может одновременно подать заявку на несколько пенсионных планов, а также делать накопления у нескольких управляющих;

  • Человек также может перевести накопленный капитал от одного управляющего к другому;

  • Достигнув 55-летнего возраста, человек может продолжать инвестировать в будущее, но также может забрать накопленный капитал.
  • Пенсионный капитал 3-го уровня передается по наследству. Его можно завещать любому одному или нескольким лицам по выбору.
  • Взносы могут вноситься как самостоятельно, так и работодателем, который заботится о благополучии сотрудников и дополнительно мотивирует их.

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