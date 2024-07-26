Ущерб от погоды все больше: за пять лет убытки по страхованию выросли в 10 раз

К сожалению, статистика по ущербу от стихийных бедствий по страхованию имущества, KASKO и страхованию сельского хозяйства не собрана в едином формате. С другой стороны, по данным Латвийской ассоциации страховщиков, только в прошлом году убытки от августовского урагана достигли 16,6 млн евро (выплаченные и зарезервированные суммы). Эти данные включают KASKO, страхование имущества и сельского хозяйства.

Прошлой зимой ущерб, нанесенный наводнением жителям, предпринимателям, муниципальным и государственным учреждениям Екабпилсского края, достиг 1,3 миллиона евро.

За бурю 11 июля этого года страховщики получили около 300 заявлений о возмещении на сумму около миллиона евро.

"В целом частота наводнений особо не изменилась, но увеличивается частота бурь и серьезного града. Практически все европейские страны подвержены риску наводнений и последствий повышения уровня моря, а водный кризис, тепловой стресс и пожары носят более региональный характер", - говорит Янис Абашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков.

В Латвии, по прогнозам Государственной пожарно-спасательной службы, наибольший риск связан с такими явлениями, как наводнения, лесные и торфяные пожары, а также жара.

Затем следует умеренно высокий риск повышения уровня моря, дождя, сильных морозов, бурь града и засухи.

Латвии меньше всего угрожают (низкий риск) землетрясения.

Затапливаемые зоны более или менее известны. Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии имеет хорошие карты наводнений, поэтому страховщики сотрудничают с ним и используют эти карты.

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