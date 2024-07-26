Впервые за 43 года! В Ботаническом саду зацветет редкое гигантское растение

Растение (суккулент) выращено из семян, полученных в 1981 году из Ботанического сада Гиссена в Германии. Как сообщает Ботанический сад, цветет это гигантское растение с листьями длиной более 2 метров, один раз в жизни и то, что прижавшаяся в Латвии фуркрея готова распуститься - сюрприз и примечательное событие.



Журналисты RUS.LSM сделали репортаж из Ботанического сада. Глава отдела оранжерейных растений Национального Ботанического сада сообщила изданию, что цветонос вырастает на 5 см в сутки и возможно вытянется до самого потолка, высота которого 8 метров.



Цветочков будет много - тысячи: похожих на маленькие тюльпанчики. "Судя по литературным источникам, весь цветок будет похож на пирамиду, он начнет распускаться снизу", - рассказала RUS.LSM Пурне.