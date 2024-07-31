За разрушения от бури страховщики получили заявки уже на сумму в семь миллионов евро

Он отметил, что к вечеру вторника, 30 июля, в связи с бурей и проливными дождями начала недели страховым компаниям поступило почти 3500 заявок, при этом самое большое количество заявлений поступило на страхование имущества - почти 2700.

Затем следуют страховки наземных транспортных средств (KASKO), по которым получено почти 600 заявок, и страхование посевов - примерно 150 обращений.

"Суммы пока еще относительно невелики, хотя общая сумма заявок на возмещение ущерба приближается к семи миллионам, но, безусловно, это еще только начало и буря для страховщиков будет длиться еще очень долго", - сказал Абашин.

Отвечая на вопрос об определении наводнения в договорах страхования, глава ассоциации отметил, что для страховщиков определение наводнения может быть разным: страхование имущества - добровольное, и на рынке нет единого стандарта, жители могут приобрести страхование имущества как с малым покрытием, так и с очень большим.

"Покупая [страховку], люди должны посмотреть, что же они на самом деле покупают. Для страховщиков это тоже ложка дегтя в бочке меда - соответственно, и им следует подумать, как они продают свои продукты, насколько хорошо объясняют", - отметил Абашин.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 28 июля, ночью и в понедельник, 29 июля, буря местами в Латвии причинила существенный ущерб.

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