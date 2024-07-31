Возведение забора на латвийско-белорусской границе завершилось

В рамках четвертой очереди вокруг озера Ричу запланированы рокадные пути, которые позволят пограничникам оперативно перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения - несанкционированное проникновение людей или переправку товаров в Латвию. Участки, где нет пограничного забора - участок Даугавы длиной 16,7 км и рокадные пути, - и инфраструктуру вокруг озера Ричу планируется завершить к лету 2025 года.

Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, существенно облегчивший охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия. По словам Гришкевича, металлический тоннель весом 30 тонн является одним из самых долгосрочных инженерно-технических сооружений такого рода в Латвии.

Особым законом в конце 2021 года VNĪ был передан процесс строительства забора и инфраструктуры границы с Беларусью. Летом 2023 года VNĪ было поручено осуществлять и контролировать строительство забора и инфраструктуры внешней границы государства на латвийско-российском рубеже.

Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры и связанных с ними услуг и работ составляет 125,35 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС) пошло на строительство вышек связи и подъездных путей.

Надзор за реализацией проекта строительства восточной границы осуществляет Комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства умного управления и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VNĪ, AS Latvijas valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

VNĪ было основано в 1996 году, его 100-процентным акционером является Министерство финансов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!