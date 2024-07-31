Возведение забора на латвийско-белорусской границе завершилось

Под руководством VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершено строительство забора на латвийско-белорусской границе, сообщил агентству LETA председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич.
До конца 2024 года продолжится строительство необходимой инфраструктуры - патрульных троп, мостков и других необходимых для охраны границы приспособлений по всей протяженности границы 173 километра (км).
Гришкевич сообщает, что в 2023 году завершено строительство забора на сухопутных участках (112 км), в этом году шаг за шагом до конца июля был возведен забор вдоль общественных водоемов. Общая протяженность построенного забора составила почти 145 км. Сейчас продолжаются два этапа строительства необходимой инфраструктуры на участке Даугавы и на участке вокруг озера Ричу, где не предусмотрено ограждение.
На сухопутных участках, где еще в прошлом году был построен забор, сейчас продолжаются работы по прокладке инфраструктуры: созданы патрульные тропы для легковых транспортных средств (до 3,5 тонн) приблизительной протяженностью 40 км из 119 км и патрульные тропы-мостки протяженностью 15 км из 28 км. Завершено строительство понтонных патрульных троп протяженностью 1,75 км. Эти решения позволяют пограничникам получить доступ и контролировать пограничную зону.
В рамках третьей очереди в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения идет строительство шести вышек связи, подъездных путей и патрульной тропы протяженностью 16,7 км. Начаты подготовительные работы для строительства пяти подъездных путей и вышек связи, одновременно продолжается согласование строительных проектов и подготовительные работы для обеспечения строительства оставшейся одной башни и подъездной дороги. Построенные башни и подъездные пути обеспечат наблюдение за границей на участке Даугавы.
В рамках четвертой очереди вокруг озера Ричу запланированы рокадные пути, которые позволят пограничникам оперативно перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения - несанкционированное проникновение людей или переправку товаров в Латвию. Участки, где нет пограничного забора - участок Даугавы длиной 16,7 км и рокадные пути, - и инфраструктуру вокруг озера Ричу планируется завершить к лету 2025 года.
Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, существенно облегчивший охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия. По словам Гришкевича, металлический тоннель весом 30 тонн является одним из самых долгосрочных инженерно-технических сооружений такого рода в Латвии.
Особым законом в конце 2021 года VNĪ был передан процесс строительства забора и инфраструктуры границы с Беларусью. Летом 2023 года VNĪ было поручено осуществлять и контролировать строительство забора и инфраструктуры внешней границы государства на латвийско-российском рубеже.
Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры и связанных с ними услуг и работ составляет 125,35 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС) пошло на строительство вышек связи и подъездных путей.
Надзор за реализацией проекта строительства восточной границы осуществляет Комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства умного управления и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VNĪ, AS Latvijas valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.
VNĪ было основано в 1996 году, его 100-процентным акционером является Министерство финансов.
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