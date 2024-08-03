Видео Можно ли гулять с собакой без поводка? Разгорелся конфликт между владелицами животных

Журналисты программы также пообщались с одной из владелиц вовлеченных в конфликт собак. Она убеждена, что если собака не агрессивна, то ее можно выводить гулять без поводка. Сама Айя объясняет, что ее собака не агрессивна и что без поводка они прошли лишь небольшое расстояние. По ее словам, реакция Кристине была преувеличенной.

Программа спросила у Карины Вилсоне, члена правления общества защиты животных Ķepu sargi, каким должен быть хороший тон, чтобы владельцы собак могли общаться друг с другом, учитывая интересы своих питомцев.

Защитница животных убеждена, что собака должна иметь возможность бегать. Собака не заслуживает того, чтобы проводить всю свою жизнь на поводке.

Карина объясняет, что, если владельцы безответственно спускают собаку с поводка, может возникнуть множество различных ситуаций: собака может напугать детей, взрослых, подраться с другой собакой или побежать за кошкой.

Защитница животных напоминает, что владелец напавшей собаки несет стопроцентную ответственность за поведение своего питомца. Собаку можно отпускать с поводка только на контролируемом расстоянии.

Стоит напомнить, что в любом случае закон оговаривает: во время прогулки собака должна находиться в поле зрения владельца - на расстоянии, которое позволяет контролировать поведение животного.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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