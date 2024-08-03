Видео Можно ли гулять с собакой без поводка? Разгорелся конфликт между владелицами животных

В программу Bez Tabu обратилась Кристине, живущая в Сигулдском крае. Она беспокоится о безопасности своей собаки. За одну неделю Кристине пришлось два раза спасать своего четвероногого друга от, возможно, агрессивных собак, живущих по соседству, которых выводят на прогулку без поводка.
Во время вечерней прогулки Кристине и ее собака Бадди зашли за угол дома, когда их настигла опасность. Навстречу бежала собака без поводка. Неподалеку шла и ее хозяйка, которая, казалось, предупреждала, что этот питомец может начать лаять и нападать. Кристине настаивает на том, что проблема явно существует, ведь ее собака на поводке, а другая - нет.
Обе собаки начинают бегать по кругу. Через некоторое время следует агрессивный прыжок пса, который очень пугает Кристине. Девушка торопливо берет свою собаку на руки, чтобы спасти ее, но ей это не удается, так как агрессивный пес успевает укусить Бадди за хвост.
Через несколько дней во время посещения рынка ее застает врасплох соседская собака, вышедшая на прогулку без поводка.
Кристине сообщила о собаках в муниципальную полицию, поскольку Закон о защите животных предусматривает, что именно местное самоуправление определяет места, где разрешено или запрещено находиться со своим питомцем.
Начальник муниципальной полиции Сигулды Марис Риекстиньш говорит, что полиция делает все, чтобы ситуация разрешилась продуктивно и гуманно.
Журналисты программы также пообщались с одной из владелиц вовлеченных в конфликт собак. Она убеждена, что если собака не агрессивна, то ее можно выводить гулять без поводка. Сама Айя объясняет, что ее собака не агрессивна и что без поводка они прошли лишь небольшое расстояние. По ее словам, реакция Кристине была преувеличенной.
Программа спросила у Карины Вилсоне, члена правления общества защиты животных Ķepu sargi, каким должен быть хороший тон, чтобы владельцы собак могли общаться друг с другом, учитывая интересы своих питомцев.
Защитница животных убеждена, что собака должна иметь возможность бегать. Собака не заслуживает того, чтобы проводить всю свою жизнь на поводке.
Карина объясняет, что, если владельцы безответственно спускают собаку с поводка, может возникнуть множество различных ситуаций: собака может напугать детей, взрослых, подраться с другой собакой или побежать за кошкой.
Защитница животных напоминает, что владелец напавшей собаки несет стопроцентную ответственность за поведение своего питомца. Собаку можно отпускать с поводка только на контролируемом расстоянии.
Стоит напомнить, что в любом случае закон оговаривает: во время прогулки собака должна находиться в поле зрения владельца - на расстоянии, которое позволяет контролировать поведение животного.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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