Жители Латвии рассказали, сколько планируют потратить в этому году на отпуск

При этом 14% жителей планируют потратить от 1 001 до 2 000 евро, 11% респондентов заявили, что не путешествуют в отпуске, а 10% планируют потратить более 2 000 евро.

В ходе опроса также выяснялось, склонны ли люди занимать деньги, например, открывать кредитную линию, для поездки в отпуск за границу или в Латвии. 80% ответили, что не делают этого, а 10% - что делают, но редко. При этом 8% указали, что обычно берут в долг только небольшие суммы.

Отвечая на вопрос о том, для каких целей люди берут деньги в долг, 47% респондентов не дали ответа, а 13% указали, что им нужны дополнительные деньги на транспортные расходы, например, на топливо, билеты на самолет или поезд. 12% сказали, что занимают деньги на проживание в отпуске.

Опрос населения был проведен по заказу IPF Digital Latvia компанией по исследованию рынка Norstat в июле 2024 года, в нем приняли участие более 1 000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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