Сезон фестивалей продолжается, и мы попали в Лиепаю, где 2 и 3 августа уже в 12-й раз прошел крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2024. Чем можно было насладиться кроме музыки (под этим я подразумеваю наслаждение для живота) - об этом подробнее в статье.

По наблюдениям TVNET+, на территории фестиваля были оборудованы две зоны питания, а также несколько палаток, где можно было приобрести напитки.

В предложении было как пиво, так и сидр (цена обоих - примерно 6 евро), а также шампанское по 7,50 евро и более крепкий алкоголь - цены на коктейли колебались от...