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В Германии полиция взяла под надзор семейство лебедей

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Фото: Saksijas policija

В Саксонии (Германия) правоохранители получили множество жалоб от автомобилистов на семейство лебедей, мешающих дорожному движению: полиция взяла птиц под особый контроль, сообщает Deutsche Welle.

В Саксонии полиция несколько раз выезжала на вызовы из-за семейства лебедей, нарушающих транспортное сообщение. Двое взрослых и пятеро птенцов облюбовали для прогулок самые оживленные улицы.

Лебеди гнездились у пруда, но после того, как малыши подросли, семья приступила к исследованию окрестностей. Их выбор маршрута для прогулок уже неоднократно блокировал движение и нервировал водителей. Полиция бережно, но настойчиво конвоировала нарушителей в родную обитель, однако вскоре все повторялось, из-за чего несколько раз на дорогах возникали пробки.

Сейчас нарушителей взяли под надзор. Если пернатые не задумаются над своим поведением и не встанут на путь исправления, возможно, придется прибегнуть к более радикальным мерам и переселить суетливое семейство в менее оживленное место.
 

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