В Германии полиция взяла под надзор семейство лебедей

В Саксонии полиция несколько раз выезжала на вызовы из-за семейства лебедей, нарушающих транспортное сообщение. Двое взрослых и пятеро птенцов облюбовали для прогулок самые оживленные улицы.



Лебеди гнездились у пруда, но после того, как малыши подросли, семья приступила к исследованию окрестностей. Их выбор маршрута для прогулок уже неоднократно блокировал движение и нервировал водителей. Полиция бережно, но настойчиво конвоировала нарушителей в родную обитель, однако вскоре все повторялось, из-за чего несколько раз на дорогах возникали пробки.



Сейчас нарушителей взяли под надзор. Если пернатые не задумаются над своим поведением и не встанут на путь исправления, возможно, придется прибегнуть к более радикальным мерам и переселить суетливое семейство в менее оживленное место.

