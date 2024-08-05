Стала известна причина, почему Рижская дума не страхует свою недвижимость

Он пояснил, что примерно пять лет назад муниципалитет произвел расчеты по стоимости страхования муниципальной недвижимости.

Тогда это составляло несколько миллионов евро в год, поэтому было решено сэкономить и не страховать недвижимость. К тому же в то время не было таких сильных бурь, которые могли бы нанести ущерб.

Покрывать последствия ущерба от урагана самоуправлению придется из собственного бюджета и поддержки государства, добавил исполняющий обязанности председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

На устранение вызванного бурей ущерба до сих пор рижскому самоуправлению пришлось направить 1,1 млн евро, сообщил Эдвард Ратниекс.

Он пояснил, что это затраты, связанные с аутсорсингом.

Учебным заведениям был нанесен ущерб в размере 500 000 евро. До начала учебного года руководство самоуправления обещает устранить вызванные бурей повреждения.

Ратниекс подчеркнул, что сейчас опасных для жизни объектов в Риге нет, но призывает жителей не выходить на те территории, где территория огорожена лентами. Самые опасные места - в парках и на кладбищах. Самоуправление надеется устранить последствия бури в течение месяца.

Как сообщалось, в начале прошлой недели в Латвии бушевала буря и прошли экстремальные дожди, которые нанесли ущерб центральной части страны.

В Ригу поступило не менее 2864 заявок на помощь в ликвидации последствий бури.

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