Госконтроль выявил ряд проблем в организации региональных автобусных перевозок

По словам члена совета Госконтроля Оскара Эрдманиса, мобильность и доступность являются ключевыми факторами для сбалансированного развития страны и доступа к услугам, и именно в регионах люди больше всего зависят от надежной транспортной системы. Однако, по мнению ревизоров, нынешнее планирование и предоставление услуг общественного транспорта неудобно для пользователей и не мотивирует людей менять свои привычки - реже ездить на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Сеть автобусных маршрутов, разработанная Автотранспортной дирекцией и утвержденная Советом по общественному транспорту, не основана, по мнению ревизоров, на четком и прозрачном подходе. Отсутствие основанных на данных показателей, по которым можно было бы оценить потребности населения в мобильности между населенными пунктами, не позволяет убедиться, что маршрутная сеть отвечает этим потребностям. Обоснования также содержат устаревшую информацию - о маршрутах, которые были закрыты еще в 2018 году.

Объем субсидируемых государством автобусных перевозок должен составлять не менее восьми или четырех рейсов в будние дни, если рентабельность составляет не менее 25%. Минимальный уровень обслуживания, гарантированный государством, составляет два рейса в будние дни, независимо от рентабельности. Однако в ходе аудита выяснилось, что не менее 38% маршрутов не соответствуют установленному законом порогу рентабельности, а 25% маршрутов не обеспечивают минимальный уровень обслуживания.

Ревизоры также констатировали, что услуга общественного транспорта не обеспечена автобусами эквивалентного качества. Причина в том, что, когда истек срок действия прежних договоров, заключить новые вовремя не удалось. Для обеспечения непрерывности услуг были заключены краткосрочные договоры с автобусами более низкого качества, общая стоимость которых на 5 млн евро превышает стоимость услуг общественного транспорта с автобусами более высокого качества по долгосрочным договорам.

По мнению Госконтроля, прогнозы пассажирооборота в автобусном транспорте слишком оптимистичны, так как пассажирооборот не увеличится без изменения политики пассажирского транспорта и инструментов ее реализации.

Государственный контроль дал в своем заключении 12 рекомендаций.

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