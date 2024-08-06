airBaltic из соображений безопасности временно отменяет рейсы в Тель-Авив

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Израиле может быть изменчивой, поэтому авиакомпания сохраняет гибкость и при необходимости готова изменить расписание полетов. Соответственно, существует вероятность отмены рейсов и после 11 августа, если в этом возникнет необходимость.

Зилбертс отметил, что airBaltic непрерывно следит за ситуацией в Израиле, соблюдая рекомендации и требования латвийских властей и международных органов, в том числе страховых компаний, а также поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями, взвешивая возможные риски полетов в эту страну.

При этом airBaltic разработала резервные процедуры и альтернативные маршруты: в случае эскалации конфликта полеты в Дубай предполагается осуществлять не через воздушное пространство Ирака, а над Египтом и Саудовской Аравией, отметил Зилбертс.

В связи с рисками безопасности по мере продолжения вооруженного конфликта в ближневосточном регионе Министерство иностранных дел (МИД) вновь призывает подданных Латвии не отправляться в Израиль и Ливан. Подданных Латвии, которые находятся в Ливане, министерство призывает как можно скорее покинуть территорию этой страны.

Как сообщалось, немецкая авиакомпания Lufthansa и авиакомпании ее группы из соображений безопасности также отменили еще больше рейсов на Ближний Восток. Полеты в Израиль, Тегеран и Бейрут отменены до понедельника, 12 августа, включительно.

Отмена рейсов связана с растущей напряженностью между Израилем и Ираном.

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