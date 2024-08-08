Геолог: бури и наводнения станут регулярными в Европе

Ранкс отмечает, что по мнению нидерландских учёных системе течений Атлантического океана - а именно Гольфстриму - грозит разрушение. Это может произойти уже совсем скоро, к 2030-м годам.

"Гольфстрим - это мощное теплое течение, которое вытекает из Мексиканского залива. Оно идет вдоль восточного побережья США и Канады, а потом уходит на северо-восток в направлении Европы и доходит до Шпицбергена. Благодаря ему мы в нашем регионе живем в довольно комфортных климатических условиях.

Однако глобальное потепление меняет эту картину. Тают льды Гренландии, и это сильно влияет на Гольфстрим - ему становится труднее продвигаться на север. По прогнозам, в ближайшее время он уже не будет доходить до Европы. В результате в нашем регионе наступит похолодание. По прогнозам, это произойдет уже в этом веке.

Речь, конечно, не идет о новом ледниковом периоде, но то, что наш климат будет меняться очень сильно, - факт. Зимой стоит ожидать сильных ударов мороза, а летом - волн жары, а также бурь и наводнений, которые станут регулярными.

Этот процесс, скорее всего, необратим. Даже если мы привлечем все силы - сократим выбросы и перестанем добывать полезные ископаемые, - ситуация вряд ли изменится. Природная машина уже набрала свой ход, и нам остается только думать о том, как приспособиться к новым условиям", - сказал Ранкс в эфире Латвийского радио 4.

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